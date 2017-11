Triberg. Der Regisseur und "Gepardenmann" Matto Barfuss erschuf mit Maleika einen berührenden Spielfilm aus der Natur. Auf Anhieb begeisterte der Film das Kinopublikum, auch das Triberger (wir berichteten). Am Mittwoch, 8. November, ist Matto Barfuss mit Maleika nun zu Gast bei Markus Lanz im Fernsehen und am Samstag, 11. November, im Tigerentenclub im KiKa. Zum Filminhalt: Eine Gepardin bringt sechs Babys zur Welt und ist allein. Sie kämpft gegen widrigste Umstände und ihre Liebe kennt kein Aufgeben. Die Botschaft des dokumentarischen Spielfilms: Was immer auf der Welt passiert, es gibt keinen Grund aufzugeben. Doch Maleika ist glücklich und stark und so endet der Film auch berührend.