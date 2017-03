Triberg Gemeinsame Proben bewähren sich

Ein "normales" Jahr mit Einsätzen, Proben, Terminen und Aktivitäten liege hinter ihnen, mit diesen Worten eröffnete Kommandant Thomas Weisser die 76. Sitzung der Gremmelsbacher Feuerwehr.

Triberg-Gremmelsbach. Der klassischen Aufgabe, der Brandbekämpfung musste sie sich in drei Fällen stellen: einem Gebäudebrand in Triberg, einem Kleinbrand mit Reisigabfällen bei der Staude und einem Flächenbrand beim Grundbauernhof. Einem Alarm gab es wegen eines umgestürzten Baumes beim Gästehaus Pflug und wegen eines Autounfalls beim Himmelreichtunnel an der B 33.

Wie jedes Jahr kamen Einsätze zur Verkehrssicherung und Brandwache sowie beim Schwarzwal-Bike-Marathon hinzu. Den größeren Teil an Zeitaufwand brachten 21 Dienstabende und Übungen zu Atemschutz, für Maschinisten und Führungskräfte in Triberg und Tuttlingen. Je zwei Mitglieder nahmen an Lehrgängen für Maschinisten, Truppführer und Atemschutzgeräteträger teil.