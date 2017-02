Triberg Gemeinderat will AfD nicht im Kurhaus

Aber auch innerhalb der Fraktionen war man sich hinsichtlich der Entscheidung nicht immer einig. Klaus Wangler von der CDU sei mit der Partei zwar "nicht konform", da sie jedoch zugelassen sei und nicht vom Verfassungsschutz überwacht würde, hätte er das Kurhaus vermietet. "In einer Demokratie muss man sich mit Argumenten auseinandersetzen und keine Verbote aussprechen – sonst drängt man die AfD nur noch weiter an den Rand", so seine persönliche Meinung. Andere in seiner Partei wollten der AfD aufgrund der "grundlegenden Ablehnung" kein Podium bieten.

Klaus Nagel (FB/FWV-Fraktion) findet, dass es sich zwar um eine "demokratische Partei" handel, die sich "mit verschiedenen Dingen weit ins Abseits geschossen" habe – deshalb wolle man die AfD als Stadt Triberg nicht unterstützen. Seitens der SPD hat man sich einstimmig gegen die Vermietung des Kurhauses ausgesprochen. Susanne Muschal: "Alles was von denen in letzter Zeit kam, finde ich ganz schlimm." Auch sie befürchte einen "Image-Schaden", zumal die Partei immer "gegen die Presse schießt", man könne so etwas nicht unterstützen.

Seitens der AfD äußerte sich Landesgeschäftsführerin Anastasija Koren dahingehend, dass intern geprüft wird, "ob wir eine Klage anstreben." Ob dies letztendlich tatsächlich geschieht, war jedoch nicht mehr zu erfahren. Bürgermeister Strobel erklärt hierzu: "Die rechtliche Situation war allen bewusst."