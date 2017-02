Triberg Gemeinderat will AfD nicht im Haus

Triberg. Bürgermeister Gallus Strobel spricht von einer "sehr intensiven Diskussion", die man in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats geführt hatte. Der Grund: Die Alternative für Deutschland (AfD) hatte eigentlich geplant, ihre Aufstellungsversammlung in der Wasserfallstadt durchzuführen. Doch daraus wird nun nichts. "Ja, das stimmt, die hatten bei uns angefragt", erklärt Strobel auf Anfrage unserer Zeitung.

Entsprechende Informationen sind bereits über Facebook an die Öffentlichkeit gelangt. So schrieb der Offenburger AfD-Politiker Taras Maygutiak: "Aufstellungsversammlung am 1. bis 2. April’ 17 fällt aus, die Gemeinde Triberg, weigert sich den Rechten ihre Stadthalle zur Verfügung zu stellen". Der Direktkandidaten für die Bundestagswahl spricht gleichzeitig von einer "Meinungsdiktatur Deutschland".

Doch was steckt hinter der Ablehnung? "Es ging vor allem um die unschönen Begleiterscheinungen – nicht um die politische Bewertung", betont Strobel. Es sei aus Sicht des Gemeinderats "negative Werbung für die Stadt Triberg" befürchtet worden, weshalb sich die Mitglieder mit elf zu sechs Stimmen gegen eine Vermietung entschieden hätten. Das Ergebnis spiegelt aber nicht die Meinung des Bürgermeisters wider: "Ich hätte es gemacht!" Er sei Demokrat und "irgendwo muss sich die Partei ja treffen können." Aber auch innerhalb der Fraktionen war man sich hinsichtlich der Entscheidung nicht immer einig. Klaus Wangler (CDU) sei mit der Partei zwar "nicht konform", da sie jedoch zugelassen sei und nicht vom Verfassungsschutz überwacht würde, hätte er das Kurhaus vermietet. "In einer Demokratie muss man sich mit Argumenten auseinandersetzen und keine Verbote aussprechen – sonst drängt man die AfD nur noch weiter an den Rand", so seine persönliche Meinung. Andere in seiner Partei wollten der AfD aufgrund der "grundlegenden Ablehnung" kein Podium bieten.