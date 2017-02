Triberg. Eine derzeit noch unbekannte Frau hat am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, in Triberg den Geldbeutel eines 54-jährigen Autofahrers entwendet. Der Mann erkundigte sich in der Hauptstraße bei einer Passantin nach dem Weg in Richtung Schonach. Die Frau war sofort hilfsbereit, stieg ins Auto und fuhr bis zur Schonacher Straße mit, um dem Mann den weiteren Weg zu zeigen. Später bemerkte der Fahrer, dass die Frau seinen Geldbeutel gestohlen hatte. Die Frau ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, 165 Zentimeter groß. Sie hat ein breites Gesicht, braune, leicht gewellte, schulterlange Haare und trug ein gemustertes Oberteil. In dem schwarzen Ledergeldbeutel befanden sich mehrere Hundert Euro, Ausweise und Plastikkarten. Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Täterin oder zum Geldbeutel geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/ 9495-0, in Verbindung zu setzen.