Triberg Gedenkfeiern mit Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Raumschaft Triberg. Die Feierstunde in Triberg ist am Sonntag, 19. November, in schlichter, würdiger Form ab 11 Uhr im Innenhof des Ehrenmals. Die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen sollten sich schon ab 10.45 Uhr vor der Krypta treffen.

In Nußbach beginnt die Feierstunde am Sonntag um 9.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst am Ehrenmal. Die Feier wird vom Musikverein-Trachtenkapelle umrahmt.

In Gremmelsbach treffen sich die Mitglieder des Ortschaftsrats und Delegationen der Vereine zur Feier um 10 Uhr auf dem Friedhof am Ehrenmal. Nach einer Ansprache findet die Kranzniederlegung statt.