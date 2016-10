Triberg Fusion zweier Partner auf Augenhöhe

Triberg/Hornberg. Um weiterhin gute Zahlen schreiben zu können und so erfolgreich wie bisher zu bleiben, müssen Kosten gesenkt werden, ohne dass es sich zugleich auf die Mitarbeiterzahl auswirkt. Das kann am ehesten erreicht werden, wenn man mit einem gleichwertigen Partner auf Augenhöhe zusammengeht. Und so entsteht nach einer Geschichte von über 90 Jahren Volksbank Triberg und einer ähnlich langen der Volksbank Kinzigtal eine neue Institution, die Volksbank Mittlerer Schwarzwald.

Symbolisch standen zur Begrüßung am Kurhauseingang ein Triberger Uhrenträger und zwei Trachtenmädchen mit Bollenhut aus dem Kinzigtal. Bestens vorbereitet waren die Vertreter der Triberger Bank. Es bedurfte keiner großen Überzeugungsarbeit mehr.

Zunächst erläuterte noch einmal der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Kastner die Geschichte der vergangenen beiden Jahre, als das Triberger Geldinstitut ergebnisoffen prüfen ließ, ob es Sinn macht, mit der befreundeten Bank im Kinzigtal näher zusammen zu arbeiten. Bereits Ende 2015 zeichnete sich ab, dass es auch menschlich "passt" zwischen den beiden Instituten.