Triberg Fünfte Jahreszeit hält Einzug

Nachdem der letzte Glockenschlag des Sechs-Uhr-Läutens verklungen war, setzte sich der kleine Umzug angeführt von der Stadt und Kurkapelle in Richtung Brunnen in Bewegung, den neben Teufel, Fuchs und Federeschnabel auch bald das Spättle schmücken wird. Zuvor erweckte Zunftmeister Volker Fleig den Teufel, gefolgt von Spättle, Federeschnabel und Fuchs, während die Gremmelsbacher Narrenchefin Steffi Laube die "Glepfdohle" und Holzschuehklepfer mit eiskaltem Wasser aufweckte. Auch dem Nußbacher "Gflächtwieb", dem Strohdrescher sowie der Katze wurde das belebende Narrenwasser gereicht. Als dann zum ersten Mal der Narrenmarsch erklang und eine Gruppe um Oberteufel Armin Effinger und Sabine Wagenseil den Teufelstanz aufführte, waren die Narren wieder merklich in ihrem Element.