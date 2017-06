Triberg Frühlingsfahrt in die Vergangenheit

Triberg-Gremmelsbach. Die Unternehmung der Senioren war bei Kaiserwetter vom Glück begleitet. Die Busfahrt führte über die Baar und durch den Hegau an den Überlinger See. Am Ziel angekommen, stieg die Gruppe in das Kleinzüglein zu den Pfahlbauten um. Im modern gestalteten Besucherraum fand man sich zwischen Resten der ursprünglichen Pfahlbaukonstruktionen wieder, deren genaues Alter die Archäologen mittels Dendrochronologie (Holzaltersbestimmung) durch Messung der Jahresringe bestimmen können. Ohne Urkunden oder Schriftdokumente geben Boden- und Unterwasserfunde weitere Aufschlüsse über die damalige Lebensweise der Menschen, etwa Abfallreste, verkohlte Früchte und Toilettenanlagen.

Über den Holzsteg gelangten die Besucher zu den rekonstruierten Pfahlbauten. Dort erlebten die Senioren einen Geschichtsunterricht, der an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Die langen frühen Epochen der Menschheitsgeschichte haben etwas Faszinierendes.

In der Steinzeit war man allein auf Steine als Baumaterial angewiesen, um Werkzeuge herzustellen: Beile, Hacken, Pfeilspitzen. Die Senioren staunten nicht schlecht, wie es möglich war, Steine zu scharfen Klingen zu formen oder exakt zu spalten. Und wer weiß schon, dass die Steinzeitmenschen mit dem weichen Holz des Holunderstrauchs und Quarzsand harte Steine durchbohren konnten. Das war ein Kennzeichen für die Jungsteinzeit, in der sogenannten Altsteinzeit konnten die Menschen nur Splitter von Steinen abschlagen oder abdrücken.