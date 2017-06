Triberg Frühlingsfahrt in die Vergangenheit

Über den Holzsteg gelangten die Besucher zu den rekonstruierten Pfahlbauten. Dort erlebte man einen Geschichtsunterricht, der an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Die langen frühen Epochen der Menschheitsgeschichte haben etwas Faszinierendes.

In der Steinzeit war man allein auf Steine als Baumaterial angewiesen, um Werkzeuge zu zurüsten: Beile, Hacken, Pfeilspitzen. Die Senioren staunten nicht schlecht, wie es möglich war, Steine zu scharfen Klingen zu formen oder exakt zu spalten. Und wer weiß schon, dass die Steinzeitmenschen mit dem weichen Holz des Holunderstrauchs und Quarzsand harte Steine durchbohren kann, wenn man Zeit genug dafür nimmt – ein Kennzeichen für die Jungsteinzeit, in der sogenannten Altsteinzeit konnten die menschen nur Splitter von Steinen abschlagen oder abdrücken.

Für die Besucher war es eine Neuigkeit, als die Führerin Gegenstände aus Materialien vorstellte, die am Bodensee überhaupt nicht vorkommen: Glasperlen aus Italien, Bernstein von der Ostsee, Salz kam aus Hallstadt (Österreich), ein Beweis für die Mobilität in frühen Zeiten, wie für den Reichtum dieses Handelsplatzes.

Einen technischen Fortschritt brachte die Bronzezeit. Für Bronze mussten Kupfer aus den Mittelmeerländern und Zinn aus England zusammengebracht werden. Damit konnten Haken und Klingen gegossen werden, man konnte Gegenständen jede beliebige und zweckmäßige Form geben. Erkennbar war eine ununterbrochene technische Entwicklung, aber eine langsame Entwicklung im Vergleich mit der heutigen schnelllebigen Zeit.

Das kleine Züglein brachte die Besucher auch wieder zum Bus zurück. Die nächste Station war der Haldenhof bei Überlingen mit einer Mittagsrast, und nun war wieder einmal ausgiebig Gelegenheit zu Gesprächen.

Angehörige des Jahrgangs 1936/37 fanden sich schon einmal an einem Tisch zu einem Vorklassentreffen zusammen. Niemand aber ließ sich auch die herrliche Aussicht von dieser Anhöhe auf den Überlinger See bis in den Obersee hinein entgehen, selbst spärliche Umrisse der Alpen waren im Dunst zu erkennen. Schließlich brachte der Bus die Bodenseebesucher wieder wohlbehalten in den Schwarzwald zurück.