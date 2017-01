Triberg Früher war mehr Winter

Triberg. Trotz zahlreicher Warnhinweise in den Medien ereignen sich vielerorts spektakuläre Unfälle, die meistens mit erheblichen Sach- aber auch Personenschäden einhergehen. Man denke nur an den spektakulären Unfall, der sich vergangenen Woche auf der Kreisstraße 5725 zwischen Langenschiltach und Reichenbach ereignete. In früherer Zeit war Schnee im Januar nichts Außergewöhnliches, da waren halt Winter noch "richtige Winter". Damit hatte man sich abzufinden. Trotz eines wesentlich geringeren Verkehrsaufkommens war das Räumen der Straßen, besonders in den Städten, problematisch, zumal die heutigen technischen Gerätschaften nicht zur Verfügung standen.

Wetterkapriolen sorgen auch für milde Winter

Grundsätzlich fiel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr Schnee in den Wintermonaten als heutzutage, wirft man einen Blick in alte Wetteraufzeichnungen stößt man trotzdem auf die ein oder andere kalte Jahreszeit, in der Schnee eher Mangelware war. So attestiert eine Chronik für den Dezember 1953 "einen sehr milden Winter". Auch im Dezember 1955 wird "von extrem milden Temperaturen" berichtet – im Dezember 1957 hatten gar die Straßencafés in Paris geöffnet.