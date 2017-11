Triberg Fröhliche Stunden im Pflegeheim

"Zum 21. Mal sind wir heute hier", freute sich Rosemarie Nock vom Nockenhof in Nußbach. 15 Frauen in einheitlicher Kleidung eilten an den Tischen entlang, um Kuchen und Torten zu verteilen. Besonders begehrt war die Schwarzwälder Kirschtorte, aber auch die leckeren Obstkuchen fanden viele Abnehmer.

Nach der Kaffeerunde wurde eine Singstunde angekündigt. Vor allem alte Volkslieder, die viele Senioren aus ihrer Jugendzeit kannten, klangen dann durch den Raum. "Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal" und "Im schönsten Wiesengrunde" oder "Kein schöner Land in dieser Zeit" wurden mitgesungen, und eifrig beklatscht.

Zum Schluss wagte sich die ältere Generation sogar noch auf herrliche Berge und schwindelnde Höhen, um als Berg-Vagabunden zu glänzen.