Triberg "Freundschaft mit Hindernissen"

"Freundschaft mit Hindernissen" lautet der Titel des Theaterstücks, das die jungen Schauspieler im Laufe dieses Schuljahres selbst entwickelt haben. Angelehnt an klassische Schulgeschichten aus einem Mädcheninternat wird in einer Reihe von typischen Szenen aus dem Schulalltag gezeigt, wie ein Mädchen zur Außenseiterin wird, letztlich aber über die Entdeckung gemeinsamer Hobbies doch noch Freunde findet.

Die jungen Schauspieler haben ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse verarbeitet und setzen diese teils heiter, aber auch mit ernsten Fragestellungen schauspielerisch um. So klingen traurige Töne an, wenn zwei Mädchen versuchen, den Tod eines Freundes durch die Komposition eines Liedes zu kompensieren. Daneben finden sich zahlreiche komische Episoden, in denen herzhaft gelacht werden kann, vor allem wenn augenzwinkernd der eine oder andere Lehrer des SGT karikiert wird.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung, sich selbst eine Rolle auszuwählen und schrittweise in diese hineinzuschlüpfen, diese zu prägen und mit eigenem Text zu unterlegen", sind sich die Teilnehmer der Theater-AG einig.