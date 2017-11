Triberg "Freundschaft ist heute nötiger denn je"

In allen Gemeinden der Raumschaft Triberg gedachte man am Sonntag in würdiger Weise der Toten und Vermissten der beiden Weltkriege, aber auch aktueller Konflikte.

Raumschaft Triberg. Bürgermeister Gallus Strobel begrüßte die Gäste am Triberger Ehrenmal, darunter die Stadt- und Kurkapelle, Vertreter der Feuerwehr, DRK, Sportverein und Polizei sowie Mitglieder des Stadtrats, der Patenkompanie und eine Abordnung aus der Partnerstadt Fréjus.

Gemeinderatsmitglied Beate Adam hielt seitens der Stadt eine Ansprache. Sie erinnerte daran, dass man zwischen Triberg und Fréjus eine über 50 jährige Freundschaft pflegt, für sie symbolisches Zeichen für den Willen vieler Menschen, die eine Welt in Frieden wollen. Ursprünglich sei der Volkstrauertag ein Erinnerungstag an die Opfer der beiden Weltkriege gewesen, für Soldaten, Opfer von Gewalt und Verfolgung und Widerstand gegen Gewaltherrschaft. Gedenken wolle man aber auch den Toten aller Konflikte, den Gefallenen der Bundeswehr, die im Kampf für Demokratie und Freiheit in der Welt gefallen seien.