Triberg Freunde fürs Leben gefunden

In der Schule beobachteten die Achtklässler einige Unterschiede, wobei sie besonders beachtenswert fanden, dass die Flure und Pausenbereiche von sogenannten "surveillants" überwacht werden. Seltsam fanden sie auch, dass es feste Toilettenzeiten gebe.

In Frankreich haben nicht die Schüler ein festes Klassenzimmer, sondern die Lehrer, die dieses je nach eigenem Fach individuell gestalten können und welches meist hervorragend ausgestattet sei. So habe zum Beispiel die Deutschlehrerin ihren Raum mit Papierbrezeln dekoriert.

Neben dem Alltagsleben, in das die deutschen Gäste hineinschnuppern durften, wurde vom Collège Vincent van Gogh ein buntes Programm geboten. So gab es einen Ausflug in die mittelalterliche Stadt Nancy, wo man auch französische Mode shoppen konnte, das Schlachtfeld von Verdun wurde besichtigt, bei verschiedenen Aktivitäten, wie Bogenschießen, konnten sich die Schüler im deutsch-französischen Wettkampf messen. Bei einem romantischen Abschieds-Abend auf der Burgruine am Lagerfeuer blickten die Schüler wehmütig auf die wunderbare Zeit in Blénod zurück.

"Die Reise nach Frankreich hat uns insgesamt alle geprägt. Wir konnten unser Sprachbewusstsein stärken und die Angst vor den Fehlern ein Stück weit verlieren. Zehn Tage in einem fremden Land und in einer anderen Familie ohne die Unterstützung der eigenen Eltern hat uns viel reifer und selbstsicherer werden lassen. Wir haben Freunde fürs Leben gefunden, aber auch unter uns Deutschen haben sich Beziehungen neu gebildet und vertieft", so lautet das positive Fazit der Gymnasiasten, die bereits ein Wiedersehen mit ihren französischen Gastgeschwistern in den Sommerferien planen.