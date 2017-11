Triberg Freude über Dividende von drei Prozent

Gehringer gab zudem den Rechenschaftsbericht: "Unsere Genossenschaft steht auf gesunden Füßen. Wir konnten unsere innere Struktur weiter stärken und sind mit dem Ergebnis 2016 insgesamt zufrieden. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 betrug die Bilanzsumme der Baugenossenschaft etwas über 7,9 Millionen Euro und der Immobilienbestand beläuft sich auf 254 Wohnungen, acht gewerblich vermietete Einheiten sowie 65 Garagen und 30 Autostellplätze. Für uns ist es oberstes Gebot, den Mitgliedern zu fairen Preisen sicheren und modernen Wohnraum anzubieten. Im vergangenen Jahr investierten wir für Renovierungen und Sanierungen rund 531 000 Euro. Einen ähnlich hohen Betrag haben wir für das laufende Geschäftsjahr vorgesehen. Wir haben eine Modernisierungsquote von rund 60 Prozent und nahezu Vollvermietung. Lediglich vier Wohnungen standen umbaubedingt leer. Wir achten stets darauf, dass sämtliche Renovierungs- und Sanierungsaufträge an heimische Handwerker vergeben werden."

Kienerlei Beanstandungen

August Maier verlas den Bericht des Aufsichtsrats, der keinerlei Beanstandungen ergab und deshalb die volle Zustimmung der Versammlung fand.

Hervorragendes Rating

Roland Wehrle informierte über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 den Prüfungsbericht des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmer, Stuttgart, der eine ordnungsgemäße Geschäftsführung mit einem hervorragenden Rating bescheinigte.

"Darauf sind wir stolz und es ist sehr erfreulich, dass wir auch für das Geschäftsjahr 2016 eine weit über dem Kapitalmarkt liegende Dividende von drei Prozent vorschlagen können", gab Wehrle bekannt, was die Versammlung einstimmig genehmigte.

Gute Arbeit anerkannt

Die gute Arbeit anerkannten die Mitglieder ohne Einwände. Kurz vor 21 Uhr waren alles abgearbeitet und die Versammlung konnte zum gemütlichen Teil übergehen.

Turnusgemäß schieden Bodo Hielscher und Markus Schneider, beide Triberg, aus dem Aufsichtsratsgremium aus, stellten sich jedoch zur Wiederwahl. Ohne Gegenstimme wurden beide für drei Jahre wiedergewählt.

"Bedingt durch den Tod von Gerhard Lauer, war es erforderlich, den Aufsichtsrat zu ergänzen und bei dieser Gelegenheit zu verjüngen. Deshalb entschieden wir uns für den 36-jährigen Bankbetriebswirt Andreas Weißer aus Furtwangen. Unsere Baugenossenschaft erwarb aus strategischen Gründen in Furtwangen ein Geschäftshaus in der Wilhelmstraße und so war es sinnvoll, einen Kandidaten aus Furtwangen vorzuschlagen", so Wehrle. Das Votum war einstimmig.

Als angenehmsten Punkt bezeichnete Wehrle die Ehrung der Mitglieder, die seit 25 Jahren der Baugenossenschaft die Treue halten. Dafür wurden Georg Armbruster und Rolf Gehringer, beide Triberg, Hubert Hettich und Gerhard Kienzler, beide Schonach, geehrt.