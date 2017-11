Triberg Frauenkreis lernt das Handeln im Notfall

Triberg-Nußbach. Rund 20 Mitglieder des Frauenkreises St. Sebastian und einige Gäste trafen sich im Pfarrsaal, um sich über die Erste Hilfe bei Notfällen zu informieren. Anita Mertens vom Leitungsteam freute sich sehr, dass sie als Referentin ihre eigene Enkeltochter begrüßen konnte. Die gebürtige Nußbacherin Sonja Schätzle, die eigentlich eher als Chefin der Narrenzunft bekannt ist, stellte sich als medizinische Fachangestellte und Praxis-Managerin vor, die seit zehn Jahren im Hornberger Ärztehaus arbeitet.

In einem Power-Point-Vortrag bot sie einen ausführlichen Einblick in das Thema: Leben retten im Notfall. Sie hatte den Defibrillator mitgebracht, der seit einiger Zeit in der Festhalle installiert ist, und versuchte den Frauen mit viel Humor und in aufgelockerter Form die Angst vor diesem Gerät zu nehmen.

"Im Notfall sind immer drei Schritte nötig", betonte die Expertin: prüfen, rufen und drücken. Zuerst müsse geprüft werden, ob die Atmung noch funktioniert, danach solle der Notruf 112 gewählt werden und dann muss die Herzmassage beginnen. "Den Notruf kann jeder wählen, dazu ist auch jeder verpflichtet", prägte sie ihrem aufmerksamen Publikum ein.