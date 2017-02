Triberg. Der Frauenbund Triberg feiert Fasnet und besucht hierbei die Frauenfasnet in Furtwangen. Diese findet am Dienstag, 14. Februar, 20 Uhr im dortigen Pfarrsaal statt. Die Fahrt erfolgt mit dem ÖPNV. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am Marktplatz für die Fahrt mit dem Linienbus. Die Rückkehr wird erst um 0.20 Uhr sein. Am Fasnetmendig, 27. Februar, trifft man sich um 14.30 Uhr im Café Schäfer zum närrischen Beisammensein. Es können lustige Beiträge oder Büttenreden vorgetragen werden.