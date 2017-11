Triberg (bk). Weil sie sich Sorgen um ihre seit mehreren Tagen nicht mehr gesehene Nachbarin machten, alarmierten Bewohner des Hauses in der Wallfahrtstraße 29 in Triberg am Freitagvormittag die Polizei. Diese rief zur Unterstützung die Feuerwehr, die bei der Öffnung der Wohnungstür behilflich war. Die ältere Frau wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Der hinzugerufene Arzt konnte nur noch feststellen, dass die alleinstehende Frau eines natürlichen Tod gestorben ist.