Triberg Forestfun blickt auf zehnjähriges Bestehen zurück

Die Idee zu einem Hochseilgarten stammte von Dieter Heinkelein, aber Werner Haas war es, der sie weiter spann und realisierte. Er informierte sich bei Bekannten, die sich in der Materie besser auskannten und suchte nach einem geeigneten Standort. Das Besucheraufkommen sprach schließlich für das Gelände am Wasserfall, außerdem war die Holzeck und das Gelände bei der Langenwaldschanze in der Überlegung. "Wir waren ein kleiner Laden mit gerade mal zwei Parcours", erinnert er sich salopp. Im Sommer 2006 eröffnete der Forestfun-Hochseilgarten und ermöglichte erstmals wenig bekannte Aus- und Einblicke in die Waldwelt. Heute gibt es sieben unterschiedlich schwere Routen durch die Baumkronen und einen Kinderparcours.

Entscheidend für den Spaß wären Kondition und Kraft und vor allem eine gesunde Selbsteinschätzung. So kommt es tatsächlich immer wieder vor, dass Besucher aus gut 20 Meter Höhe fachmännisch abgeseilt werden müssen, weil der Akku leer ist oder die Gäste ihren Mut überschätzt haben. "Wir haben schon Bewusstlose abgeseilt", erzählt Werner Haas. Die hatten sich bis zum Kollaps verausgabt und waren zusammengebrochen. Deshalb gibt es im Hochseilgarten Routen, die eher einem interessanten Spaziergang gleichen. Wer sich die absolute Herausforderung zutraut, der kann sich auf die schweren Pfade wagen. Auffällig optimistisch in der Selbsteinschätzung erlebt Werner Haas die israelischen Reisegruppen. Aus den Erfahrungen haben er und sein Mitarbeiterteam gelernt. Ein Helfer begleitet stets die Gruppen, um bei Herausforderungen regulierend eingreifen zu können.

Baum- und Hochseilgartenpflege ist ein großes Thema das ihn und seine Mitarbeiter beschäftigt. Dabei behalten sie die Vitalität der Bäume und des Astwerks im Auge, schaffen neue Aussichtspunkte und verwirklichen neue Ideen.