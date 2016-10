Triberg Förderverein gegründet

Triberg.Es ist vollbracht – mit vorerst 17 Mitgliedern geht der Förderverein der Grundschule Triberg an den Start und eröffnet so dem Lehrerteam um den rührigen Schulleiter Felix Ludwig ganz neue Möglichkeiten. Für den Schulleiter geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung – kennt er doch die segensreiche Wirkung genau, die ein Förderverein für die Schule darstellt – jeder Interessierte kann dies an jeder anderen Schule der Raumschaft nachvollziehen. Es gibt immer wieder Wünsche einer Schule, die der Schulträger nicht erfüllen könne und nicht einmal erfüllen dürfe, so Ludwig bei der Gründungsversammlung im Parkhotel Wehrle am Donnerstagabend.