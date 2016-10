Triberg Förderverein aus der Taufe gehoben

Triberg. Für den Schulleiter geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung – kennt er doch die segensreiche Wirkung genau, die ein Förderverein für die Schule darstellt – jeder Interessierte kann dies an jeder anderen Schule der Raumschaft nachvollziehen. Es gibt immer wieder Wünsche einer Schule, die der Schulträger nicht erfüllen könne und nicht einmal erfüllen dürfe, so Ludwig bei der Gründungsversammlung im Parkhotel Wehrle am Donnerstagabend.

Beispielsweise gehöre da auch die Ausstattung der Schule mit den Cajones und den Ukuleles dazu, die er aber brauche, um das neue Profil "Musizierende Schule" darzustellen und zu schärfen.

"Leute, die von außen auf die Schule einwirken, beispielsweise Eltern, bereichern das Schulleben", zeigte sich Ludwig überzeugt. Vor allem, wenn diese Eltern einem fördernden Verein angehörten, bringe dies einen Schub mit sich. Ein Förderverein arbeite in erster Linie zum Wohle aller Kinder der Schule und ermögliche zusätzliche Bildungschancen.