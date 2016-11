Triberg Flurkonzert in vielen Sprachen

Triberg. Denn Chorleiterin Irina Hilser sorgt mit Songs aus Rock und Pop für beste Unterhaltung mit ihren Sängern. Etwas irritierend war zunächst der Ort, denn wegen der vielfältigen Umbaumaßnahmen in der Klinik fand das Konzert im Flur des ersten Obergeschosses statt. Sehr gesprächig und dabei charmant-witzig präsentierte sich Angela Schätzle als Moderatorin des Abends. Sie stellte fest, dass die Chorgemeinschaft doch sehr hübsch anzuschauen sei, ganz in schwarz mit orangefarbenem Schal. So ein Schal, der ziehe schon an. "Wir hätten – schon wegen der "Kiwi-Koalition" im baden-württembergischen Landtag – auch unsere grünen Schals anziehen können. Aber die müssten wir erst bestellen", plauderte sie munter weiter. Wechselnd waren dafür die Sprachen: Mal auf Deutsch, mal auf Englisch und sogar auf Suaheli sang der Chor. Doch eigentlich war sowieso "Alles nur geklaut". Und das zeigten sie sogar, passend zum Lied der "Prinzen", mit Pappschildern. Denn, wie die Moderatorin betonte, sich zeigen, das liege ihnen, vor allem habe die Dirigentin Bewegung in den Chor gebracht. Und so blieb der Chor niemals ruhig stehen, sondern untermalte sogar den Tango mit dem Wiegeschritt.

Bei großen Hits wie von den Beatles forderten sie ihr Publikum zum Mitsingen auf. Wenn es ein Chor schafft, Begeisterung für den Chorgesang zu wecken, dann sind es die Männer und Frauen aus Nußbach. Denn nicht nur aus dem "großen Ortsteil von Triberg" kommen sie, auch aus der gesamten Raumschaft sind Sänger dabei, was auch ein Verdienst der jungen Leiterin ist.

Nach vielen schwungvollen Liedern mit viel Bewegung verabschiedete sich die Chorgemeinschaft – bis zum nächsten Mal, dann wieder im Frühjahr.