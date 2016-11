Triberg Firma feiert Wälderfest auf der Baustelle

Geschäftsführer Thomas Burger begrüßte die Gäste. Man sei noch auf einer Baustelle, witzelte Burger, daher habe er sicherheitshalber zur Begrüßung noch einen Bauhelm aufgesetzt.

Er ging auf die aktuelle Entwicklung der Burger-Gruppe ein – und die sei durchaus positiv. Man konnte viele neue Projekte in den Bereichen Automotiv und Technomotiv gewinnen und sei sehr gut aufgestellt. Das Angebot der Burger-Gruppe käme am Markt sehr gut an, man sei ein verlässlicher Partner für Kunden.

2016 habe sich einiges getan, so wagte man den Schritt über den großen Teich, Ende November soll das neue Werk in Kanada bezugsfertig sein. Auch der Anbau am Fabrikberg, der künftig der KBS-Spritztechnik mehr Platz und der Wedo-Antriebstechnik eine neue Heimat bieten soll, wurde in Angriff genommen.