Triberg Filme voller Natur und Emotionen

Dieser erzählt die wahre Geschichte der gleichnamigen legendären New Yorker Erbin und exzentrischen Persönlichkeit. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Es gibt nur ein winziges Problem: Die Stimme! Denn was Florence (Meryl Streep) in ihrem Kopf hört, ist wunderschön – für alle anderen jedoch klingt es einfach nur grauenhaft.

Oscarpreisträgerin Meryl Streep spielt Florence

Ihr Ehemann und Manager, (Hugh Grant), ein englischer Schauspieler von Adel, ist entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu beschützen. Als Florence im Jahr 1944 beschließt, ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall für die New Yorker High Society zu geben, muss sich ihr Ehemann seiner größten Herausforderung stellen.