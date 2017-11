Triberg Film zeigt Kinder aus aller Welt

Die aus Furtwangen stammende Sigrid Klausmann-Sittler ist zur Zeit gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Walter Sittler, auf Verwandtenbesuch. Das Paar war bei der Vorstellung des gemeinsam Produzierten Films "Nicht ohne uns" im Triberger Kino anwesend.

Triberg. Im Publikum saßen auch etliche Flüchtlingskinder aus Syrien, auch einige Mütter waren mitgekommen. Frisches Popcorn wurde von den Kinobetreibern Margarete und Anton Retzbach spendiert. Dann hieß es "Film ab".

In dem Dokumentarfilm geht es um 15 Kinder in 15 Ländern auf fünf Kontinenten. So unterschiedlich sie auch sind, haben sie doch einiges gemeinsam: Sie alle haben weite Wege, um in ihre Schule zu kommen. Auch ihre Ängste, Hoffnungen und Träume ähneln sich. Egal ob sie nun in Österreich, Island, Nepal, an der Elfenbeinküste, USA oder in Südafrika leben.