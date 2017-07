Triberg Feuriges Schauspiel in allen Farben

Triberg-Gremmelsbach. Gespannt durfte man schon sein, ob das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag in Straßburg aus der Ferne von der Althornberger Höhe zu sehen sein wird.

Zweimal schon verhinderte in den vergangenen Jahren eine Nebelwand die Sicht und auch heuer wechselte das Wetter tagsüber mit Wind und Regen, so dass Zweifel berechtigt erschienen. Doch als um 22 Uhr der angestrahlte Turmhelm des Straßburger Münsters wie ein Stern zu sehen war und auch einzelne Lichter in der Stadt selbst Helligkeit verbreiteten, war alles klar. Die Natur spielte wunderbar mit. Der Mond ging erst am frühen Morgen auf, hohe, leichte, häufig unterbrochene Wolken schwammen am Himmel, und nur vereinzelt grüßte auch ein Stern aus endlosen Fernen. Etwa 25 Schaulustige aus der Raumschaft Triberg waren nicht umsonst zum unvergleichlichen Aussichtspunkt gekommen. Es ist ja nicht nur Straßburg, es sind am Horizont die Berge des Nördlichen Schwarzwalds jenseits der Kinzig, ausnahmslos alle vom Nilkopf über den Brandenkopf bis zum Regeleskopf mit Kopf endend, die hier die Wanderer faszinieren. Punkt 22.30 Uhr begann das Schauspiel: In der Anordnung der feurigen Raketen war eine deutliche Steigerung erkennbar. Das Feuerwerk begann verhältnismäßig piano, es endete mit einem Fortissimo. Die größten, hellsten Ballons erglühten gegen Ende der 20 Minuten. Jeweils wenige Sekunden lang große, aus der Nähe auf der Illbrücke betrachtet, wo sich ganz Frankreich zu versammeln scheint, müssen es riesige rote, weiße und blaue Kugeln (die Nationalfarben) gewesen sein.