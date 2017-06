Triberg Feuerwehrnachwuchs probt Ernstfall

Raumschaft Triberg. Offensichtlich etwas unglücklich war die Wahl des Übungstages der Jugendfeuerwehren in der Raumschaft. Denn zum einen waren noch Ferien, zum anderen war die Heuernte im Gange.

Abgesagt hatte schon im Vorfeld die Gremmelsbacher Jugend. Die Schönwälder rückten mit gerade einmal vier Mann an, doppelt so viele kamen aus Schonach. Auch die Abteilungen Triberg und Nußbach selbst waren nur mit verminderter Stärke am Start. Aber vielleicht war das ganz gut so, denn von den räumlichen Verhältnissen hätten es nicht sehr viel mehr werden dürfen.

Verletzter muss aus dem unteren Stockwerk gerettet werden