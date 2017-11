Triberg Fette Beats bei Techno-Party "Farbspiel"

Von Beginn an kamen Besucher, dennoch kam der Hauptteil der Gäste erst nach 22 Uhr. Da der Zutritt erst im letzten Augenblick auch für 16-Jährige freigegeben wurde, hatten die ersten DJs wie Startact Maxim Less und Oliver Sylo zunächst relativ wenig Publikum, erst bei Martin Mingres wurde es deutlich mehr. Richtig viel Publikum hatte dann der Hauptact des Abends, Anna Reusch aus Dresden, extra wegen dieses Auftritts eingeflogen. Die junge DJane machte neben einer tollen Performance auch eine ausgezeichnete Figur an den Turntables.

Wer die Idee hatte, mal kurz raus zu gehen, hatte Pech und musste nochmals zahlen. "Es gibt keinen Wiedereinlass. Wer raus war, ist raus", betonte Kienzler. Weder Veranstalter noch die überall anwesende und dennoch recht unauffällige Security kannte da Erbarmen. Sieben Männer und eine Frau erfüllten hier einen guten Job. "Die Frau brauchen wir, falls es gilt, ein Mädchen abzutasten", machte einer der Sicherheitsleute klar. Sehr laut, sehr technisch und geprägt von rhythmischen Bässen zeigten sich die Musikstile zwischen "House" und "Minimal". Und als dann lange nach Mitternacht endlich der Hauptact aus Dresden antrat, war der Jubel groß: Anna Reusch gilt derzeit in der Szene auch international als ein echter Knaller. "Dass wir die bekommen konnten, will schon etwas heißen", strahlte Nino Locksen. Doch auch die anderen DJs wie Maxim Less, Oliver Sylo, Anina Owly und vor allem Phuture Traxx wussten das zumeist junge Publikum zu begeistern.

"Unsere Mannschaft besteht aus insgesamt rund 20 Leuten, zum Teil auch Turnerkollegen aus Schonach", klärte Nino Kienzler im Gespräch mit unserer Zeitung auf. Während die männlichen Tänzer in Sachen Kleidung eher zurückhaltend waren, zeigten sich die jungen Frauen in teils recht gewagtem "Farbspiel" beim Outfit – und nicht nur bei den Farben.