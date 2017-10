Triberg Festlicher Glanz auf dem Kirchplatz

Die Vorbereitungen für den Nußbacher Weihnachtsmarkt sind schon seit einiger Zeit im Gange. Denn die Zeit läuft, am Samstag, 25. November, findet dieser zum achten Mal auf dem Nußbacher Kirchplatz und im Rathausgarten statt.

Triberg-Nußbach. Der Rathausgarten wurde mit einbezogen – es waren so viele Anfragen wie noch nie, freut sich die Organisatorin Anna Welke. Dieser kleine, heimelige Markt hat sich einen Namen weit über die Raumschaft Triberg hinaus gemacht, das war an den Besucherzahlen in den vergangenen Jahren deutlich spürbar.

In einer letzten Zusammenkunft wurden nun die Einzelheiten wie Stromversorgung, Wasseranschlüsse oder Müllentsorgung, die von den Anbietern zu beachten sind. Hier lobte Welke den hiesigen Bauhof, es wird ein Hänger aufgestellt, die mitgebrachten und nun gebrauchten Müllsäcke können dort aufgeladen werden – der Bauhof entsorgt.