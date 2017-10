Triberg Festival der blühenden Fantasien

Raumschaft Triberg. Der Frauenbund Triberg fährt am Mittwoch, 25. Oktober, nach Lahr zur Chrysanthema. Die Abfahrt ist um 13 Uhr am Marktplatz. Gäste aus Schönwald werden um 12.40 Uhr, Gäste aus Schonach um 12:50 Uhr an den üblichen Haltestellen abgeholt. Der Anmeldeschluss ist der 17. Oktober. Anmeldungen sind bei Hannelore Hagemann, Telefon 07722/42 06 oder Ivanca Rozic, 07722/31 00 möglich.