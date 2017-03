Triberg Fenchel- und Salbeitee retten Stimme für den Auftritt

Früher als "greenBoys Plus" unterwegs

Bekannt sind sie in der Klinik durchaus schon länger, daher konnte die Cafeteria-Mitarbeiterin aus Erfahrung sprechen. Einige Jahre traten sie mit zwei weiteren Kollegen als "greenBoys Plus" auf, im Oktober 2015 waren sie erstmals auch als "Two Voices" in der Klinik. Mit Stücken, die damals mit den Kollegen nicht unbedingt realisierbar gewesen wären, wie sie damals erklärten.

Zu zweit machen sie ein ebenfalls gutes Bild – auch wenn sich Ute Herchenbach nur mithilfe eines Spezialtees retten konnte: Fenchel- und Salbeitee, gesüßt mit heimischen Honig. "Schmeckt brutal, aber für die Stimme hilft’s", erzählte sie den Leuten. Roch übrigens auch fantastisch, das Gebräu. "Wir spielen eigentlich alles, was uns so gefällt", betonten die zwei Musiker. Und vor einem vollen Haus, bei dem man zusätzliche Sitzgelegenheiten schaffen musste, konnten sie ihre "Musik querbeet" in jeder Hinsicht ausleben.