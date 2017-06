Triberg Feinschliff am Nahverkehrsplan

Nachdem am 1. Juni in St. Georgen der Entwurf für den Nahverkehrsplan 2017 vorgelegt wurde, hatte die Stadtverwaltung Triberg die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und nun dem Gemeinderat vorgelegt.

Raumschaft Triberg. Susanne Muschal (SPD) zeigte sich beeindruckt vom Wissen des Referenten, der wirklich auf alle Fragen antworten konnte. Generell fand sie die Vorschläge des Konzepts ganz gut, vor allem die neue Linie mit Kleinbus über die Geutsche. Was ihr fehle, sei die Anbindung an das Gewerbegebiet Adelheid, die Weiterführung der S-Bahnlinie des Ortenau-Kreises nach Triberg, die auch seitens der Bürgermeister Schönwalds und Schonachs Unterstützung fände. "Dies auch als Auftrag an den Bürgermeister", so Muschal. Zudem hätte sie sich eine engere Taktung für den Bus nach Ekzach gewünscht.

Martin Mayer (CDU) hatte dagegen leichte Sorgenfalten wegen des Stundentaktes der Deutschen Bahn, sollte der S-Bahn-Anschluss kommen, Ob dann die Zahlen noch ausreichend seien, müsse sich zeigen. Thomas Reiser (FWV) sah einige Verbesserungen, konnte sich aber der Kritik von Susanne Muschal anschließen. "Die Angebote sind ganz gut, jetzt müssen sie auch genutzt werden, sonst sind sie schnell weg", betonte er.