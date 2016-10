Triberg Feierliches Gelöbnis von 146 Rekruten

Für die "Staatsbürger in Uniform" sah Kommandeur Frerichs die feierlichen Gelöbnisse und Vereidigungen in der Öffentlichkeit als eine Traditionsveranstaltung. Er begrüßte neben Mitgliedern des Gemeinderats Triberg und Vertretern der Reservisten auch Maik Lehn, den Bürgermeister der Stadt Stetten. "Sie können auf die hier angetretenen Soldatinnen und Soldaten stolz sein", forderte er auf. Das Leben eines Soldaten sei nach wie vor von Entbehrungen geprägt. Kanonier Angelina Shah sprach in ihrer Gelöbnisrede von den körperlichen Herausforderungen der Grundausbildung und der Wichtigkeit der Gruppe. Sie sprach einen Dank für die "angemessene Härte, den Humor und die Geduld" der Ausbilder aus. "Ihre Anwesenheit beweist, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft steht", stellte er fest. Er wies auf die nicht immer friedliche Geschichte Deutschlands hin. "Wie könnte man die Freundschaft zwischen den einstigen Erzfeinden besser zeigen, als durch die beiden Flaggen auf der Uniform und die enge Verbundenheit innerhalb der Brigade", betonte er.

Auf die Ausbildung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten ging der Sprecher der Rekruten ein, Jäger Giesel, bevor die Fahnenabordnung zum eigentlichen Gelöbnis vortrat.

Nach dem Gelöbnis luden Gemeinde und Bundeswehr zu einem kleinen Empfang im Kurhaus, wo auch General Werner Albl einige Worte sprach.

Bereits am Morgen hatte ein Gottesdienst in der Stadtkirche stattgefunden, bei dem der evangelische Pfarrer Markus Ockert und der katholische Militärgeistliche Jürgen Stahl mit die Lesung des vergangenen Sonntags aus dem Paulusbrief an Timotheus auf die Tugend Treue und den Kampf eingingen.