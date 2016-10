Am Mittwoch, 26. Oktober, findet in Triberg ein feierliches Gelöbnis unter der musikalischen Begleitung des Heeresmusikkorps aus Ulm statt. Triberg. Insgesamt 146 Rekruten des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt legen dabei ihr Gelöbnis ab. Das Zeremoniell wird Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs, Kommandeur des Artilleriebataillons 295, durchführen. Bereits um 10.30 Uhr findet ein Gelöbnisgottesdienst statt. Um 13 Uhr erfolgt das Gelöbnis auf der Parkgarage in Triberg. Gegen 14 Uhr endet die Veranstaltung mit einem Empfang für geladene Gäste im Kurhaus.