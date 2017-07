Triberg Feierlicher Empfang für neuen Pfarrer

Er freue sich, dass er ihn heute im Namen des Bischofs für die Seelsorgeeinheit (SE) 10 im Raum Oberndorf verpflichten könne. Dann las er das Schreiben von Bischof Gebhard Fürst vor. Alle acht Gemeinden der SE wurden in der Ernennungsurkunde aufgelistet.

Pfarrer Schwer legte anschließend sein Dienstversprechen ab mit den Worten: "Vor Gott und den anwesenden Zeugen verspreche ich, das Wort Gottes zu verkünden, die Liturgie zu feiern und den Mitmenschen zu dienen." Während sich die Gemeindemitglieder erhoben, betete er ganz allein das große Glaubensbekenntnis vor. Danach überreichte ihm der Dekan die Urkunde des Bischofs und einen symbolischen Schlüssel zu den Kirchen der SE, aber auch zu den Herzen der Menschen.

In seiner Predigt begrüßte Martin Schwer zuerst seine Familie und die Gäste aus Nürtingen, sowie die Weggefährten aus seinen früheren Gemeinden. Die künftigen Wegbegleiter in und um Oberndorf vergaß er ebenfalls nicht. Für sie griff er das Jahresthema der SE "Unterwegs – aber wohin" auf und versuchte, Antworten zu finden. Doch er gab seine Unsicherheit zu, man wisse nie, was die nächste Zeit bringen werde. Ein Programm müsse man aber trotzdem haben. "Wir sollen unseren Glauben leben – in dieser Zeit, in dieser Welt, an diesem Ort", formulierte Schwer. "Doch wir sind nicht allein, Jesus geht voran", versicherte er.

Zwischen den Fürbitten wurde der dazu passende Kehrvers gesungen: Geh mit uns auf unserm Weg. Ein Chor, der sich aus Sängern aller acht Gemeinden zusammensetzte, bereicherte unter der Leitung von Günther Bahner den Gottesdienst.

Anschließend gab es eine Überraschung nach der anderen. Auf dem Kirchplatz warteten schon Kindergartenkinder mit ihren Eltern und Erzieherinnen, um zu singen und kleine Geschenke zu überreichen. Aber auch die Stadtkapelle begrüßte den neuen Pfarrer mit temperamentvoller Musik.

Im Don-Bosco-Haus luden die Kirchengemeinderäte (KGR) ein zu Gebäck und Getränken. Mehrere Grußworte gab es für den neuen Pfarrer. Wolfgang Hauser, der zweite Vorsitzende des KGR, hieß Pfarrer Schwer willkommen. Auch die fünf evangelischen Gemeinden hatten ihren Vertreter, Pfarrer Alexander Beck, geschickt und der katholische Schuldekan Klemens Dieterle kam ebenfalls mit Glückwünschen an.

Junge Musiker vom Akkordeon-Orchester umrahmten den Abend. Doch den fröhlichen Höhepunkt bildeten die KGR der acht Gemeinden, die mit einer Bus-Attrappe und einer Landkarte auf witzige Art und Weise mit ihren schönen Kirchen und alten Kapellen prahlten, um den neuen Pfarrer zu beeindrucken. Immer wieder brandete schallendes Gelächter auf über die originellen Einfälle und Pfarrer Schwer staunte nicht schlecht über seine lebendige Gemeinde. Aus dem Wasserturm wurde da kurzerhand ein Leuchtturm gemacht und eine harmlose Dorfbevölkerung wurde als arbeitsscheues Gesindel geschildert, das der Trunkenheit ergeben ist.

Ein früherer Pfarrer habe das aufgeschrieben, aber heute treffe diese Beschreibung nicht mehr zu, wie eifrig beteuert wurde. Eine einmalige Stimmung machte sich breit und Schwer zeigte sich erfreut über die fröhlichen Menschen in Oberndorf.

Diese acht Kirchengemeinden mit insgesamt 7000 Katholiken gehören zur Seelsorgeeinheit 10 im Raum Oberndorf: St. Silvester in Altoberndorf, St. Urban in Beffendorf, St. Mauritius in Bochingen, St. Remigius in Epfendorf, St. Michael in Harthausen, St. Otmar in Hochmössingen, St. Michael in Oberndorf und Maria Heimsuchung in Talhausen.