Triberg Feierlicher Appell im Burggarten

Oberstleutnant Kim Frerichs, Kommandeur des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt, übergibt am Donnerstag, 29. Juni, um 15 Uhr das Kommando über die vierte Batterie von Major Sebastian Lessmann an Hauptmann Jan Brandes im Rahmen eines feierlichen Appells im Burggarten beim Kurhaus der Stadt Triberg.

Die Partnerschaft zwischen der Wasserfallstadt und der vierten Batterie besteht bereits seit über 40 Jahren. Besucher sind bei diesem besonderen Ereignis willkommen.