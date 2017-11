Triberg Fehlende Bindung stellt Problem dar

Auch die Sozialstation fand die ungeteilte Zustimmung des Dekans, ebenso äußerte er seine Freude über die gut geführten Kindergärten. "Das Immobilienkonzept, das der Pfarrgemeinderat für die Seelsorgeeinheit aufgestellt hat, ist eine große Leistung", so Fischer.

Die anderen Seelsorgeeinheiten im Dekanat Schwarzwald-Baar seien noch nicht soweit, obwohl sich alle Gedanken machen müssten über die Pfarrhäuser und Gemeindehäuser, die nicht mehr benutzt werden. Die Einführung eines zeitgemäßen Totengebetes für die Verstorbenen wurde ebenfalls gerühmt. "Falls die Angehörigen den klassischen Rosenkranz wünschen, wird das natürlich ermöglicht", ergänzte er.

Ein besonderes Lob gab es nicht nur für die gute ökumenische Zusammenarbeit mit den anderen Christen in der Stadt, sondern auch für die interreligiösen Kontakte zu den Muslimen. Dies sei eine gute Voraussetzung, um den Islam kennenzulernen. "Aber nicht alles ist wunderbar in dieser Seelsorgeeinheit, stellte Fischer klar. "Durch die große Einheit entfernt sich die Kirche vom Dorf." Es gebe nur einen Pfarrer und keinen Pensionär, der ihn unterstützen könnte.

Ein großes Problem sei die abnehmende Kirchenbindung. Sorgenvolle Blicke müsste man in die Richtung von Kindern und Jugendlichen werfen, die in kirchenfernen Familien aufwachsen. Neben einer Ursachenforschung plädierte er für Familien-Gottesdienste, Oberministranten-Treffen auf Ebene der Seelsorgeeinheit, Jugend-Gottesdienste und Wort-Gottes-Feiern. Aber auch Ferienlager für junge Leute und vor allem Angebote für die Zeit nach der Erstkommunion seien wichtig. "Zu empfehlen sind auch Glaubenskurse für Gemeindemitglieder, die ihre Gottesbeziehung vertiefen wollen und außerdem können engagierte Christen Wort-Gottesdienst-Kurse besuchen", betonte der Dekan.

Die Advents-Andachten und Erntedankfeiern in Gremmelsbach unter der Leitung des Gemeindeteams wurden dabei ebenso lobend erwähnt wie die Feierabend-Gottesdienste, die von der Katholischen Frauengemeinschaft in Schönwald angeboten werden. Zum Abschluss mahnte der Dekan das verpflichtende Pastoral-Konzept an, das in jeder Seelsorgeeinheit erstellt werden muss.

Pfarrer Andreas Treuer bedankte sich beim Visitator für die "ermutigenden Worte". Der Schonacher Bürgermeister Jörg Frey überbrachte Grüße von seinen Kollegen Gallus Strobel und Christian Wörpel. Die Nußbacher Kindergartenleiterin und Triberger Stadträtin Ute Meier bilanzierte die finanzielle Unterstützung des Gemeinderates für die Kindergärten. Die Worte des türkischen Iman Metin Sünnetci wurden von Özgür Kiliclioglu übersetzt. "Toleranz und Respekt zwischen den Religionen sind nötig, damit sich die Völker verstehen", signalisierte der Iman.

Der evangelische Pfarrer Markus Ockert erinnerte an das Bibelwort: Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heiles. "Nach dem Vorbild Jesu müssen sich die Kirchen zusammenfinden", sagte er. Ins gleiche Horn blies der neuapostolische Pfarrer Dieter Hartl: "Wenn wir handeln wie Jesus, kommen wir ins Gespräch mit allen Generationen."