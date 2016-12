Triberg Fauchende Ungetüme unterwegs

Moderiert werden die Fahrten von Gottfried Philipp und Philipp Saier, der die Ansagen auch in Englisch macht.

Letztmalig in diesem Jahr verkehrt der nostalgische Zug am heutigen Freitag wieder. Start ist in Triberg um 13.15 Uhr. Info und Reservierung: Tourist-Info, Telefon 07722/86 64 90.

Wer den verpasst hat im neuen Jahr Gelegenheit zur Mitfahrt: Bereits am 7. Januar sind die EZB-Mitglieder wieder auf der historischen Strecke – sogar mit zwei Zügen, die sich gegenseitig mehrfach überholen.