Triberg Fasnetpuppen sterben Flammentod

Am Nachmittag hatten zuvor nochmals die kleinen Narren das Sagen. Beim beliebten Triberger Kinderball mit Bewirtung, Musik, Polonaise, Spielen, Sprüche-Aufsagen und Kostümprämierung kamen die fantasievoll verkleideten Mädchen und Jungen voll auf ihre Kosten. Moderiert wurde der Spaß gekonnt von den jungen Teufeln Lara Fleig und Lucas Hermann. Den Höhepunkt bildete die heiß ersehnte Ballonschlacht. Zum Ausklang sorgten die Radautrommler, die von einigen Kindern unterstützt wurden, für Musikunterhaltung.

Ein Höhepunkt für die Kinder war auch der gestrige Ball in Nußbach. Hier können sich alle in der Festhalle austoben. Am meisten waren die Kinder aber auf der Bühne. Dort hatten die Zunftmitglieder Bianca Fehrenbach, Kristina Kern und Simon Wiesenbach Spiele vorbereitet. Mit Begeisterung waren die Kinder dabei. Fasnetlieder wurden aufgelegt und die Kleinen hüpften fröhlich in ihren tollen Kostümen umher. Begleitet wurden diese oft nicht nur von den Eltern, auch Oma und Opa waren dabei, die das lustige Treiben amüsiert beobachteten.

Neben dem Kirchplatz war danach die Fasnetverbrennung, unter großem Wehgeschrei der Nußbacher Narren. Weithin zu hören war auch das übliche Heulen der Narren in den weiteren Raumschaftsgemeinden. Sowohl aus der Oberstadt als auch vom Freiamt machten sich beispielsweise in Triberg die Feierlaunigen bei Einbruch der Dunkelheit auf den Weg, um die abgehängten Fasnetpuppen im Fackelschein feierlich zum Marktplatz zu geleiten. Seit 2009 werden dort mittlerweile alle drei Puppen verbrannt.