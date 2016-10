Triberg Fall Wiengarn ist noch nicht abgeschlossen

Triberg. Ins Rollen gebracht hatte den Fall ein Anwalt, der Bürgermeister Gallus Strobel im Juli um Auskunft über Wiengarn bat. Dieser soll nicht in Triberg wohnen, was die Rechtmäßigkeit seines Gemeinderatsmandats in Frage stellen würde. Aufgrund der Berichterstattung über die Vorwürfe hatte sich die Kommunalaufsicht des Landratsamtes eingeschaltet, die den Fall prüfen will. Abgeschlossen sei diese Prüfung noch nicht, wie das Landratsamt auf Nachfrage erklärt. Derzeit sei man dabei, gemeinsam mit der Stadt Triberg die Fakten zusammenzutragen, um die rechtliche Bewertung vornehmen zu können. Insbesondere aufgrund der Sommerurlaubszeit hätte sich der Vorgang allerdings verzögert. "Eine abschließende Bewertung ist noch nicht erfolgt", betont Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes. Die Vorwürfe gegen den Gemeinderat stehen also weiterhin im Raum.