Triberg. Am Montag kam es zwischen 8.30 und 18 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Suzuki Swift. Ein Unbekannter zerkratzte die Motorhaube und warf Zigarettenasche und Kippen in die Ansaugschlitze der Lüftung. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Das Auto stand zur Tatzeit in der Nähe des Sportplatzes bei einer ehemaligen Firma für Metallveredelung. Hinweise nimmt der Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/1014, entgegen.