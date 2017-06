Triberg Fahrt mit Picknickpause am Rhein

Die 50 Teilnehmer sollen pünktlich zum Einsteigen vor Ort sein, damit alle gemeinsam einen erlebnisreichen Tag problemlos miteinander verbringen können. Unterwegs werden die Ausflügler mittags eine Picknickpause am Rhein einlegen.

Die Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr und dauert mit Pause über drei Stunden. Zur Abendeinkehr sind die Teilnehmer in Gegenbach im Gasthaus "Winzerstüble" angemeldet.

Die Rückkehr wird in Triberg gegen 21.30 Uhr und in Furtwangen gegen 22 Uhr sein. Bei Rückfragen können sich interessierte Teilnehmer gerne telefonisch an die Vorsitzende und Reiseleiterin Claudia Waldvogel unter den Telefonnummern 07722/ 28 28 und 0176/97 83 50 61 oder per E-Mail Claudia@Waldvogel1.de wenden.