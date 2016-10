Triberg Fahrer eines Geländewagens beschädigt Linienbus und flüchtet

Am Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, war ein derzeit noch unbekannter Lenker eines Geländewagens in der Kreuzstraße in Triberg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs und streifte beim Einbiegen in die Wallfahrtstraße (Bundesstraße 500) einen dort talwärts fahrenden Linienbus. Ohne sich um den am Bus angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Geländewagens. Die Polizei Triberg, Telefon 07722/1014, hat Ermittlungen wegen der Unfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.