Triberg Fachexkursion in die Rheinmetropole

Am Nachmittag wurden dann noch einmal die nobeo-Studios aufgesucht, um an einer informativen und interessanten Führung durch die Studios teilzunehmen, bei der die Schüler Einblicke in das Fernsehen bekamen und dessen Entstehung kennenlernen konnten. Zudem nahmen sie an der TV-Sendung Ruck Zuck mit Oliver Geissen teil.