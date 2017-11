In der Blockwoche war es soweit. Die Schüler der beiden sechsten Klassen der Realschule Triberg starteten zu einer Exkursion nach Winterthur (Schweiz) ins Technorama. Diese Lernfahrt findet im Rahmen des BNT – Unterrichts (Biologie, Naturphänomene, Technik) statt. In diesem Science Center kommt man an über 500 Experimentierstationen den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Phänomenen auf die Spur. Alles darf angefasst und ausprobiert werden, sei es im Mechanikum, im Bereich der Magnetizität, der klingenden Hölzer und, und, und. Das Coriolis-Karussell, sowie die beiden Vorführungen über die Naturgeschichte eines Blitzes und die Gase – Show begeisterten diechüler. So fand jedes Kind sein Lieblingsexperiment, das es auf einem Arbeitsblatt zu beschreiben galt. Ermöglicht hatte den Ausflug der Förderverein der Realschule Triberg, der die Kosten für die Busfahrt übernommen hat. Foto: Clemens