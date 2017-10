Triberg Es klepft im Heidenschlössle

Der Auftakt der erlebnisreichen Tage erfolgte mit einer Wanderung im Gebiet zwischen Brend und Martinskapelle. Nach der Rückkehr zur Hütte begann der Gaudiwettkampf in den Disziplinen: Big-Pack Sackhüpfen, zu fünft Ski fahren auf drei Skiern und dem Teebeutel-Weitwurf. Die einzelnen Mannschaften lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Danach wurde sich am Spaghetti–Buffet gestärkt. Erst spät in der Nacht nach viel Spaß und Spielen war Nachtruhe angesagt.

Der nächste Morgen wurde zusammen mit einem ausgiebigen Frühstück begonnen. Frisch gestärkt brachen die Gremmelsbacher Narren zur Wanderung in Richtung Spechttanne auf. Nachmittags kehrten sie in die Hütte zurück um gemeinsam die Heimfahrt anzutreten.