Triberg "Es geht darum, den Kindern eine Freude zu machen"

Dass sie dabei in diesem Jahr ausgesprochenes "Wetterpech" hatten, sei halt Schicksal, dagegen könne man nichts machen. Wobei Wetterpech natürlich in diesem Fall das Gegenteil dessen bedeutet, was andere darunter verstehen: Es lachten sieben Sonnen vom Himmel – Schwimmbadwetter. Daher waren diesmal nur neun Kinder erschienen, deutlich weniger als angemeldet waren. Dabei hatten die Kinobetreiber einen tollen, kindgerechten Film mit viel Spannung und "Action" herausgesucht. "Rico, Oskar und der Diebstahlstein" war bereits der zweite Film in diesem Jahr, denn bereits am 8. August hatten sich damals knapp 20 Kinder aus der Wasserfallstadt gefreut. Der erste Film "Zoomania", ein Zeichentrickfilm aus der berühmten "Werkstatt" Walt Disney. Zwar seien die beiden Filme durchaus nicht alt – beide sind erst im März und April in die Kinos gekommen. Dennoch hätte sich Anton Retzbach gewünscht, einen ganz aktuellen Film zeigen zu können. Leider spielten da die Verleihfirmen nicht ganz so mit, wie er sich das vorstellte. Da könne er den Eintritt nicht so gestalten, dass er für jede Familie passt.

Nun zumindest hatten die neun Kinder einen schönen Nachmittag, die bereit waren, trotz Freibadwetter lieber ins Kino zu sitzen. Man konnte die Spannung buchstäblich knistern hören, als Rico und Oskar nach dem "Kalbstein" fahndeten, den der "tiefbegabte" Rico vom kauzigen Nachbarn Fitzke geerbt hatte und der ihm dann gestohlen worden war. Und das, obwohl der hochbegabte Oskar die Steine als völlig wertlos betrachtete.

Wenn im nächsten Jahr ein anderer Stadtjugendpfleger das Programm mit der Stadt organisiert, wird er mit der Familie Retzbach und den Kronenlichtspielen dennoch weiter rechnen können, versprachen sie Manuela Gamper, die nicht allzu lange verweilen konnte – Dienstag und Donnerstag sind schließlich ihre Jugendhaus-Schnuppertage, die sehr gut ankämen, wie sie erzählte.