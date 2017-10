Triberg "Erfreuliche Summen" erzielt

Der Fachplaner EnergiePlan habe überregional die Gewerke der Heizungsarbeiten für das erste und zweite Obergeschoss, die Sanitärarbeiten für das erste Obergeschoss sowie ein behindertengerechtes WC in der Pausenhalle ausgeschrieben, teilte Strobel mit. "Wir konnten sehr erfreuliche Summen erreichen", freute sich der Bürgermeister.

Zur Submission am 25. September seien der Verwaltung je zwei Angebote vorgelegt worden, die doch recht unterschiedlich gewesen seien. Erfreulicher Weise habe sich dabei ein Betrieb durchgesetzt, der auch in Triberg eine Filiale betreibe, die Firma Kempf GmbH und Co. KG aus Hornberg. Sie konnte sich die Heizungsarbeiten zu einem Angebotspreis von 28 240,29 Euro sichern, ein Mitbewerber wollte dafür knapp 48 700. Gerechnet habe das Fachbüro mit 48 000 Euro, womit man nun deutlich besser fährt.

Auch das zweite Los, Sanitärarbeiten und Behinderten-WC, ging an die Firma Kempf. Sie legte das günstigste Gebot vor mit 36 162,92 Euro, bei geplanten 39 000 Euro.