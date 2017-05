Triberg Entwurf wird justiert

Am heutigen Donnerstag, 1. Juni, können sich die Bürger von Furtwangen, Gütenbach, St. Georgen, Schönwald, Schonach, Triberg, Unterkirnach und Vöhrenbach um 18 Uhr in der Stadthalle in St. Georgen zum Entwurf des Nahverkehrsplans informieren.

Zudem können Interessierte den Entwurf des Nahverkehrsplans auf der Homepage des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter www.schwarzwald-baar-kreis.de finden. Anregungen, Hinweise und Änderungswüsche können auch per Mail an: nahverkehrsplan@Lrasbk.de oder per Post an Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Straßenverkehrsamt, Am Hoptbühl 2, 78048 VS-Villingen bis zum 17. Juli gesandt werden.

Die Anregungen werden gesammelt und geprüft und anschließend fachlich ausgewertet. Nachdem alle Anregungen ausgewertet wurden, wird der Nahverkehrsplan in seiner Endfassung erarbeitet und voraussichtlich im Herbst im Kreistag beschlossen.